Galerii: Jaama tänaval käivad tööd mitmel rindel

Jaama tänaval Haapsalus saab nädalavahetusel liigelda, sest asfaldi alumise kihi paigaldamisega jõutakse lõpule.

“Täna jõuame selle paani lõpuni ja Raudtee tänaval ühe poole ka,” ütles ehitusobjekti peatöövõtja Lääne Teed töödejuhataja Karli Ots ja lisas, et kui eriti hästi läheb, jõutakse veel enamgi teha. “Homme teeme ülejäänud sõidutee ja esmaspäeval mahasõidud. Siis lähevad asfalteerijad ära.”

Asfaldipaigalduseks on Lääne Teed alltöövõtjaks palganud TREF Nordi.

Asfaldi pealmise kihi paigaldamine on praeguse kava kohaselt plaanis juuli kolmandal nädalal. “Varem ei jõua,” lausus Ots.

Ajal, mil asfalditöid ei tehta, on tegemist küll ja rohkemgi. “Kõnniteede ehitus, haljastus ja mis siin kõik veel teha veel on,” osutas Ots.

Täna pärastlõunal tegi Ots koos Haapsalu linna majandus- ja taristunõuniku Sirli Vaksmanniga objektil ringkäigu. “Iganädalane koosolek,” selgitas Ots. “Vaatsime lihtsalt objekti üle, andsime ülevaate, mida teinud oleme.”

Objektijuhi sõnul on Jaama tänava ehitus väga sujuvalt läinud. “Ettevõtjad ja elanikud on ka õnneks rahulikud olnud,” nentis Ots. Rahul olevat ka tellija, see tähendab Haapsalu linn.

Nimi kohustab. Lääne Teed on kohalik ettevõte, peab head tööd tegema. “Kui aus olla, polnud erilist latti ees ka,” nentis Ots.

Jaama tänaval on iga päev ametis keskmiselt 10-15 meest, neist Lääne Teede mehi on koos töödejuhataja ja meistriga kokku neli-viis, ülejäänud on alltöövõtjate töömehed.

Tallinna maantee ja Jaama tänava rekonstrueerimine

Lepingu järgi peavad tööd Tallinna maanteel ja Jaama tänaval valmis olema 31. augustiks. Remonttööde hind on 1,377 miljonit eurot.

Tööde teostaja on Lääne Teed OÜ.

Haapsalu linn sai Jaama tänava ja Tallinna maantee rekonstrueerimiseks riigilt toetust 1 miljon eurot ja linnaeelarvest lisati sellele summale 377 000 eurot.

