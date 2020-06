Galerii: Jaama ringristmik on liiklejaile ohtlik

Kuigi rekonstrueeritav Jaama tänav on liiklejatele avatud, tuleb seal sõites olla eetevaatlik, sest näiteks ringristmikul sõites võib osade liiklusmärkide puudumise tõttu tekkida ohtlikke olukordi.

Autosõit OÜ juht Andrus Must teatas oma sotsiaalmeediapostituses, et osa Jaama tänava uuest ringristmikust on samaliigiline ehk seal kehtib parema käe reegel, kuna osa ristmiku sissesõitudest ei ole enam eesõigusmärgiga „Anna teed” tähistatud.

Õppesõiduinstruktor manitses liiklejaid olema tähelepanelikud, et nad liiklusõnnetuse korral süüdi ei jääks.

„Kui ristmikul puudub märk „Anna teed” ja teed on samaliigilised, samasuguse teekattega, siis kehtib parema käe reegel,” selgitas liiklusasjatundja Must.

Piltlikult öeldes on ringristmikul olukord, kus Rohuküla sadamast Kiltsi teed mööda tulnud hiidlane, teades, et ta on ringristmikul (sest Kiltsi teel on liiklusmärgid olemas) põrkab kokku raudteemjaamast või Õpetaja tänavast ristmikule jõudnud haapsallasega, sest haapsallane eeldab, et hiidlane annab talle ristmikule jõudes teed, sest tema jaoks kehtib parema käe reegel.

Segane on olukord ka Tallinna poolt ristmikule jõudnud autojuhi jaoks, sest tema ei peagi praeguse märgistuse puhul ringristmikul liiklejat, kes tahab näiteks Kalda tänavale pöörata, läbi laskma.

Ehitusobjekti peatöövõtja Lääne Teed töödejuhatajale Karli Otsale tuli ristmikusegadus üllatusena. Mees ütles, et kuigi liiklusmärgid on ristmikul igale mahasõidule ette nähtud, pole tõepoolest osasid statsionaarselt liiklusmärke veel jõutud üles panna. „Paneme ajutised märgid üles,” lausus Ots.

