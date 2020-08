Tallinna maantee avatakse liikluseks järgmisel nädalal

Esmaspäeval sai lõpuks läbi Tallinna maantee asfalteerimine, mis tähendab, et ummikud on nüüd juba ajalugu.

„Kõik! Asfaltimasinad on läinud, teekate on maas, sellega on korras,“ kinnitas Haapsalu linna majandus- ja taristunõunik Sirli Vaksmann.

Lääne Teede teetööline Kristo Toomsoo korjas täna hommikul Tallinna maanteelt kokku ajutisi liiklusmärke ja teetõkkeid, mida praegu enam vaja ei lähe. Siiski on „telliskivi“ mõlemal pool rekonstrueeritud teelõiku veel tee peal ees.

„Nüüd tuleb teha haljastus, paaris kohas laduda kõnnitee äärtesse veel kivid ja teha teekatte märgistused,“ loetles ta. Seniks Tallinna maanteed autodele liikluseks veel ei avata, sest nimetatud tööde tegemise ajal hakkavad seal liikuma teistsorti masinad. „Autoliiklus ja need masinad hakkaksid üksteist segama,“ selgitas Toomsoo.

Lääne Elu käis täna uudistamas, kuidas uuesti sündinud Tallinna maantee lõik välja näeb. Enim oli huviorbiidis ülekäiguradade mahasõidud. Kui mujal jooksid need sõidutee asfaltiga, siis Tallinna maantee ja Kase tänava ülekäigu linnapoolne äärekivi on mitu sentimeetrit sõiduteest kõrgemal.

Seda takistusriba parajasti jalgrattaga läbinud naine ütles, et väga hull pole, aga mugav ka mitte. “Kui jalgratta korvis oleksid praegu mingi asjad, siis need hüppaksid küll ilmselt välja. Muidugi oleks hea, kui selle ikka korda saaks,” lisas ta.

“Seda kohta tuleb kindlasti asfalteerijale näidata,” nentis Toomsoo.

„See ei tohi kindlasti nii jääda – see ei vasta nõuetele. Tuleb asfalteerijaga rääkida, miks seal asfalt liiga madalale jäänud on ja asi ära parandada,“ ütles Vaksmann.

Vaksmanni sõnul on tööde peatöövõtja Lääne Teedega seni juttu olnud, et võimaluse korral avatakse Tallinna maantee autodele järgmisel esmaspäeva, 17. augustil. „Meil on homme (neljapäeval – toim.) ehitajaga objektikoosolek, siis täpsustame üle,“ ütles Vaksmann. Ta lisas, et ehitaja on kõige hilisemaks tähtajaks pakkunud järgmise nädala lõppu.

Tallinna maanteega samal ajal saab valmis ka Jaama tänav. Sealgi tuleb tegeleda veel haljastuse ja pisitöödega.

Haapsalu linnavalitsusega sõlmitud lepingus on tähtajaks 6. september, mis jätab tööde üleandmiseks tavapäratult pika puhveraja.

Fotod: Arvo Tarmula