Tallinna maantee ja Jaama tänav said jooned

Eile hilisõhtul said rekonstrueeritud Tallinna maantee ja Jaama tänav joonitud, joonimata on veel vaid ülekäigurajad.

„Ega joonimine kaua aega ei võta, aga ilmastikuolud ei sobinud,” ütles objektijuht Karli Ots.

Selleks, et spetsiaalsest plastikust jooned sõiduteele maha saaksid, oli vaja, et asfalt oleks täiesti kuiv. Neljapäeva õhtul oli teepind lõpuks sobiv. Ots lisas, et kõnniteed said joonitud värviga ning seda sai teha varem.

Objektijuht lubas, et jooned püsivad ilusad viis aastat. Samuti lisas Ots, et Lääne Teed on andnud kogu teele viieaastase garantii, kuid teelõik peaks vastu pidama 15-20 aastat.

Teetööde vastuvõtmine toimub pärast seda, kui Lääne Teed on Haapsalu linnavalitsusele dokumentatsiooni esitanud.

Tallinna maantee ja Jaama tänava rekonstrueerimine algas aprillis. Haapsalu linn sai Jaama tänava ja Tallinna maantee rekonstrueerimiseks riigilt toetust miljon eurot, linnaeelarvest lisati sellele summale 377 000 eurot.