Karantiiniajal kasutamata seisnud auto vajab täiendavat hoolt

Karantiinitingimuste leevendamisega naaseb tänavatele üha enam autojuhte: enam ei olda rooli taga üksnes hädaolukordades, vaid liigutakse ka kontoritesse. Kindlustusseltsid soovitavad enne auto rooli istumist kontrollida pikalt seisnud autol üle õli koguse, esituled ja rehvide seisukorra. Ka garaaži või parklasse pargitud sõiduki aknad ja numbrimärgid peavad olema puhtad.

„Kevadel paistab päike madalalt ning peale karantiini on paljud autojuhid teedele naasnud mitte ainult hädaolukorra sõitude jaoks, vaid minnakse ka kontoritesse ja toimetatakse aina enam igapäevaseid tavatoimetusi. Autojuhid, kes naasevad peale karantiini igapäevasesse sõidurutiini, peaksid oma sõiduki korrasoleku kriitilise pilguga üle vaatama,“ ütles Gjensidige kindlustusseltsi kahjuosakonna juht Maarika Mürk.

Mürgi sõnul on tänavatele minnes oluline kontrollida mitte ainult rehvide seisukorda ning õli ja kütuse kogust, vaid tuleb hoolitseda ka akende ja peeglite puhtuse eest. „Praktika näitab, et kevadine pimestav päike on sõidukijuhtidele palju ohtlikum kui ebasoodsad ilmastikutingimused või vastutulevate autode pimestavad tuled. Seega peavad autoomanikud kindlasti varuma endale aknapesuvedelikku ja kvaliteetsed kojamehed. Klaasile jäänud liigne vesi võib päikesekiiri murda nii, et see pimestab autojuhti,“ rääkis ta.

Iga teine peseb autot regulaarselt

Värskeimad uuringud näitavad, et pooled autoomanikud pööravad tähelepanu auto puhtusele – enamik neist peseb autot siis, kui see on must. Umbes veerand autoomanikest peseb sõidukit kord kuus ja viiendik autoomanikest ütleb, et peseb oma sõidukit pigem harva. Kord nädalas peseb autot kõigest 4% autoomanikest.

Kindlustusseltsi esindaja sõnul on eestlased pigem hoolsad autopesijad. „Kuna tanklaid külastatakse tihti, siis on autojuhid harjunud ka rehvid üle kontrollima ning tagama oma sõiduki üldise puhtuse ja korrasoleku. Võib öelda, et umbes iga teine autojuht hoolitseb perioodiliselt oma auto puhtuse eest,“ ütles Mürk.

Gjensidige kindlustusseltsi kahjuosakonna juht rõhutab, et akende ja peeglite seisukord mõjutab otseselt nähtavust ja seega ka sõidu kvaliteeti. Numbrimärkide puhtust reguleerib liiklusseadus.

Putukad esiklaasil piiravad nähtavust

Mürgi sõnul peavad autojuhid teadvustama, et vähe kasutatud auto aknad on kaetud tolmu, õietolmu või isegi rasvakihiga nii seest kui väljast. „Aknal olev mustus mitte ainult ei piira nähtavust, vaid murrab ka valguskiiri, mis võib pimestada autojuhti. Kevadel on veel üks põhjus, miks hoolitseda oma auto akende puhtuse eest – aktiivsed putukad ja kleepuv õietolm, mis katab just puude alla pargitud autosid. ”

Ta juhib tähelepanu, et enne sõidu alustamist tuleks aknaid pesta mitte ainult väljast, vaid ka seestpoolt. „Klaasi seespool võib enamasti olla tolmu ja sõrmejälgi. Akna sisekülgi võib pesta harvem, kuid seda peab kindlasti meeles pidama,“ rõhutas Mürk.