Metsa tänava remont selgub peagi

Haapsalu linnavalitsus tahab juunis korraldada riigihanke Metsa tänava rekonstrueerimiseks. Kui hind sobib, saab Jalaka ja Nurme tänava vaheline lõik juba sel aastal uued kommunikatsioonid, uuendatud sõidutee ja kõnniteed.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et kolmapäeval kohtub ta trassivaldajatega saamaks teada, milliseid maa-aluseid töid tänava uuendamise käigus teha tuleb.

„Haapsalu veevärk soovib seal torusid vahetada, kuulame ära ka Utilitase ja telekomiettevõtted ning Imatra. Kui juba tänav lahti kaevatakse, on kõigil võimalus seal vajalikud tööd ära teha. Haapsalu linnavalitsus omalt poolt tahab välja ehitada sademeveekanalisatsiooni, mis on seal praegu olematu,” selgitas Mäesalu. „Kõigi nende tööde tegemist tuleb trassivaldajatega koordineerida, et need saaks loogilises järjekorras ja üksteist segamata ära teha,” lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!