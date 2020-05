Juhtkiri: taeva kingitus

On omamoodi irooniline, et just tänu viirusele, mis närib maailma majanduste alustalasid, saavad nii Haapsalu kui ka paljud teised Eesti omavalitsused rahasüsti, mille abil teha ära muidu üle jõu käivaid asju.

Haapsalu linn sai riigi niinimetatud koroonalisaeelarvest 1,2 miljonit eurot, millest 710 000 eurot on mõeldud investeeringuteks. Lisatingimus oli, et selle rahaga ei tohi kinni maksta mõnd juba alustatud projekti, vaid tuleb ette võtta midagi uut. Ei saa öelda, et Haapsalus oleks valik üleliia keeruline olnud, sest Metsa tänava remondist räägitakse aastast aastasse sõltumata valimistsüklist. Kaks aastat on linnaelanikud kaasava eelarve raha suunanud Metsa tänava kõnniteedesse. Selgemalt ei saakski näidata, kust king pigistab.

Haapsalu linnavalitsus on aastaid tunnistanud, et Metsa tänava rekonstrueerimine koos kõigi kommunikatsioonide rajamisega on nii kallis projekt, et linna hammas üksi sinna peale ei hakka. Selle asemel tehti teisi valikuid ja kasutati linna raha omaosalusena projektides, kuhu riik kulbiga raha andis: põhikool, algkool, Tallinna maantee ja Jaama tänav. Linna laenuvõimekus on sellega aastateks küll üsna ammendatud. Küsimusele, kas selle asemel oleks tulnud kogu omaosalusteks kulunud rahaga rekonstrueerida hoopis Metsa tänav, väga palju vastusevariante ju pole.

Et nüüd said omavalitsused keset kriisi riigilt raha, millel pole konkreetse objekti nime küljes, on tõeline taeva kingitus. Suure tõenäosusega pole Haapsalu ainuke omavalitsus, kus selle raha eest mõni tee või tänav korda tehakse või ammu järjekorras oodanud projekt ellu viiakse. Ja päris kindlasti ei ole seda nii palju, kui tegelikult vaja oleks. Mida see omavalitsuste rahastamise mudeli kohta ütleb, on siililegi selge.