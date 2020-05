Mart Helme: Haapsalu kordoni kaotamine tugevdab piirivalvet

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Haapsalu merepäästeüksuse kaotamine tugevdab piirivalvet.

„Andrus Karnau peaks väga hästi teadma, mis Haapsalus tegelikult toimub, mismoodi on ülesannete ümberjaotamine toimunud. Keegi ei kaota töökohti, politseinikud lähevad patrulli, neil on pakutud võimalust minna tööle ka politseiameti laevastikku,“ ütles Helme. „Haapsalus oli ainult üks piirivalvelaev, mis läheb Hiiumaale. Laev jääb piirivalve käsutusse.“

„See on Andrus Karnau kiuslik küsimus, et saada minu kommentaar, millele enda pahatahtlik kommentaar juurde keevitada. Kõik on kontrolli all. Läänerannikul on meil selles piirkonnas, kui ma õigesti mäletan, Hiiumaal meil piirivalve, mida selle muudatusega tugevdame,“ ütles Helme.

„Vormsil ja Haapsalus on kaks vabatahtlikku merepäästeüksust. Haapsalu kordoni ülesanded jaotatakse. Oleme teinud põhjaliku analüüsi. Reageerimiskiirus ei vähene, reageerimispunkte tuleb juurde. Nõrgestamist ei ole,“ ütles Helme.

„Kui rääkida piirivalvest tervikuna, siis ajakirjanikud oskavad meil riiki kõige paremini juhtida,“ lausus Helme.

Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau esitas pressikonverentsil siseministrile küsimuse: „Te lubate tugevdada piirivalvet, aga sel kevadel on suletud kaks piirivalvekordonit, üks Virumaal, teine Läänemaal. Kuidas töökohtade ja ka teenistusruumide likvideerimine on kooskõlas piirivalve tugevdamisega?“

PPA loobus sel kevadel endise Haapsalu piirivalvekordoni kasutamisest. Seni tegutses seal politsei merepäästeüksus. PPA sulges tänavu kevadel ka Alajõe kordoni Peipsi ääres.