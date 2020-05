Lihula hooldekodu kolm asukat nakatus koroonaviirusega

Eile laustestutud Lihula hooldekodu kolm asukat – kõik ühes majas – on koroonaviirusega nakatunud.

„Analüüsid andsid kolm positiivset tulemust, kõik on hooldekodu kliendid,” kinnitas terviseameti Lääne piirkonna juht Kadri Juhkam Lääne Elule.

Juhkami sõnul ühelgi positiivsel seni sümptome ei ole. Koroonaviirusega nakatunud on kõik naised – 93-aastane, 86-aastane ja 84-aastane.

Kokku elab majas 23 hoolealust.

Kolm naist ei olnud toanaabrid. Kaks neist liikus Juhkami sõnul hooldekodus ringi – üks ratastooliga ja teine omal jalal, kolmas püsis oma toas.

Hoone, kus nakatunud asuvad, jääb karantiini. Juhkami sõnul luuakse majas must ja puhas tsoon – nakatunud eraldatakse tervetest. Nendega tegelevad eraldi töötajad, kes teiste hoolealustega kokku ei puutu. „Ja kõik muud meetmed – pesu sorteerimine, prügi sorteerimine, ühekordsed toidunõud,” loetles Juhkami. „Paraku on kõik selle maja asukad olnud nakatunutega kontaktsed – ruumid on kitsad ja hoolealused on majas ringi liikunud.”

Nakkuse päritolu on endiselt selgusetu. „See on kummaline,” ütles Juhkami. „Asukad pole majast väljas käinud. Ainus nakatumise võimalus on töötajad, aga töötajad on negatiivsed. Loodame väga, et rohkem nakatunuid ei tule.”

Tuleval nädalal testitakse uuesti töötajaid, kes on kolme nakatunud hoolealusega kokku puutunud.

Lihula Südamekodu läks eile laustestimisele, sest hooldekodu juhataja Vanda Birnbaum andis läinud reedel positiivse kroonaproovi. Väidetavalt ei ole ta 29. aprillist hoolealustega kokku puutunud. Birnbaumiga kokku puutunud töötajate kordusproovid olid negatiivsed.

Negatiivne on ka selle hoolealuse proov, kes viibis vahepeal Lääne-Tallinna keskhaiglas.