Ööpäevaga suri üks koroonaviirusega nakatunu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1044 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 7 ehk 0,7 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid 5 positiivset testi tulemust laekusid Harjumaale (neist 3 Tallinna) ja 2 Pärnumaale.

Läänemaal on testitud 1296 inimest. Positiivse testitulemuse on andnud kuus inimest. Neist kolm ei ela reaalselt Läänemaal, vaid nende rahvastikuregistri järgne elukoht on siin. Kolmest Läänemaa nakatunust kaks on viirusest tervenenud.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 44 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud koju saadetud 284 inimest, lõpetatud 294 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on 909 inimese (67,3%), haigusjuhtum lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 442 inimese puhul (32,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.

Eelmise ööpäeva jooksul laekus surmateatis ühe surmajuhtumi kohta kodus – suri 85-aastane naine Saaremaal. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 62 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 67 130 esmast testi, nendest 1758 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 4 miljonit inimest, viiruse tõttu on surnud ligi 280 000 inimest.