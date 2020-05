Juhtkiri: eriolukord ei lõpe niipea

Eriolukord on tänaseks kestnud 64 päeva. Selle aja kõige tähtsam piirang on olnud avalike ürituste ja ka muude rahvakogunemiste keeld. Tuleval nädalal see loodetavasti lõpeb, kuid maailm ei ole enam endine.

Kehtima jääb nõue, et koos tohib liikuda vaid kaks inimest ja vahe järgmistega peab olema vähemalt kaks meetrit ehk 2 + 2 reegel. Aga samuti avalike ürituste keeld, mis leeveneb alles juulis. Jaanitule tohib tänavu teha vaid oma koju, sinna tohib kutsuda sõpru, aga kas keegi julgeb ka külla minna?

Koroonaviiruse võib saada teadmata kust. Lihula hooldekodu juhataja nakatumine näitab, et viiruse saamise kohta kindlaks teha pole võimalik. Õnneks on üks suur hirm praeguseks ajaks seljatatud – koroonaviirusega ei ole võimalik nakatuda poes saia või piima ostes. Erinevatel pindadel viirus ilma inimeseta ei püsi. Kui koroonahaige on midagi katsunud, siis ei pea kartma, et sama eset puudutades saame viiruse.

Suvel tohib korraldada kontserte ja kinoseansse, aga mis kontserdielamus see on, kui lähim naaber on paari meetri kaugusel. Haapsalu kinos õnneks enamasti seda muret pole olnud, et rahvast saali liiga palju koguneks, küünarnukitunnet pole seal peaaegu mitte kunagi. Aga kuidas majandada kino, kui rahvas seal käia ei tohi? Või mis tunne on näitlejal, kui teda tohib vaadata pooltühi saal?

Kõige krooniks kummitab hirm, et kahemeetrisest vahemaast hoolimata võib keegi publikust olla nakatunud. Teadmatus ja ebakindlus võib võtta kontserdil või kinos käimise rõõmu. Kuigi kontserte tohib juulist korraldada, ei pruugi need majanduslikult ära tasuda.

Koroonaviiruse eriolukord ei lõpe valitsuse otsusega. Selle võiks lõpetada vaid tõhusa vaktsiini kasutuselevõtt, aga sellega võib minna veel terve aasta. Niikaua tuleb hakkama saada eriolukorra tingimustes.