Augustibluusi saatus selgub reedel

Augustibluusi peakorraldaja Indrek Ditmann ütles, et otsustab festivali toimumise reedel, sest valitsus teeb otsuse neljapäeval. „Praegu muutuvad kõik otsused päevade ja tundidega,” ütles Ditmann.

Ditmann lisas, et kui festivalil on tuhande inimese piir, siis selle hulga pileteid on nad jõulukampaaniaga juba ära müünud. Kuna Augustibluusi süda on siiski piiskopilinnuse õuel, siis rohkem inimesi festivalile ei pääsekski. Tuhande inimesega üritus tähendab seda, et tänavune festival tuleb peaesinejateta.

