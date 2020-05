Eriteade: kaubanduskeskustes leevenevad eriolukorra piirangud

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas korralduse, mille kohaselt võib alates järgmisest nädalast hügieenireeglite järgimisel taas avada kaubanduskeskused.

Kaubanduskeskustes võib alates 11. maist avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist, mille järgi tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Reeglid kehtivad ka kaubanduskeskuste üldruumidele ning kõigile teistele teenindussaalidele ja toitlustusasutustele väljaspool kaubanduskeskusi.

Kui seni võisid kaubanduskeskustes lahti olla vaid teatud kaupu ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, näiteks toidupoed ja apteegid, siis järgmisest nädalast võib kaubanduskeskustes hügieenireeglite järgimisel avada ka teised kauplused ja teenindusasutused, näiteks lemmikloomapoed, jalatsi- ja kellaparandused ning juuksuri- ja ilusalongid.

Kaubanduskeskustes asuvates toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes toidu kaasamüük, võib alates 11. maist toitu pakkuda ka kohapeal tarbimiseks. Toitlustusasutustes tuleb järgida 2+2 reeglit ja paigutada söögilauad nii, et oleks tagatud laudade vahemaa 2 meetrit ning lauas saab istuda maksimaalselt kaks inimest (v.a pered). Soovitatav on, et toitlustusasutustes oleks korraldatud teenindamine vaid lauas, et vähendada klientide kokkupuuteid erinevate teenindajate ja külastajatega.

Kehtima jääb piirang, mille järgi peab toidu kohapeal tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida restoranides, kohvikutes ja baarides inimeste õhtust kogunemist.

Koroonaviiruse leviku kontrolli all hoidmiseks jäävad kaubanduskeskustes endiselt suletuks spordisaalid, laste mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid ning meelelahutus- ja lõbustusasutused nagu keegli- ja piljardisaalid jms. Samuti jääb nii kaubanduskeskustes kui mujal kehtima avalike kogunemiste, kinoseansside, ööklubiürituste, etenduste, kontsertide ja konverentside korraldamise keeld.

Kõigil kaubanduskeskuste klienditeenindajatel on soovituslik kanda suletud ruumis isikukaitsevahendeid.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud mõjutavad kogu Eestis kokku 336 kaubanduskeskust, neist 134 asub Harju, 48 Tartu ja 40 Ida-Viru maakonnas. Kaubanduskeskuse all peetakse silmas hoonet, kus asub kolm ja rohkem kauplust või teenindusettevõtet, mille külastamiseks tuleb kasutada ühist sissepääsu ja üldkasutatavat ruumi.