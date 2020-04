Haapsalus saab mängida keskaegset seiklusmängu

Seiklus- ja matkafirma 360 Kraadi lisas Haapsalu oma mobiilsete vanalinnaseikluste kaardile, viies linnas toimuva seikluste läbijaid ootab ees eriauhind.

Seiklusfirma mängude osakonna juht Alfred Baskini sõnul sai kõik alguse mõttest luua Eesti suurimate linnade põhjal just see oma linna seiklusmäng.

„Kuna olukord on nagu on ja kõik suurüritused jäävad ära, hakkasime alternatiive otsima. Ja tegelikult on meil Tallinna vanalinna mäng juba aastaid käimas, sealt see idee välja kooruski,“ rääkis Baskin.

