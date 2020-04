Koroonaviiruse levik on vähenemas

Terviseameti värske situatsiooniülevaade kohaselt on COVID-19 leviku tempo Eestis aeglustunud, 10 000 elaniku kohta on hetkel tuvastatud 12,4 positiivset juhtu.

Kokku on testitud ligi 4 protsenti Eesti elanikest, tehtud testidest on positiivseks osutunud 3,4 protsenti. Tulemuste kohaselt on suurem positiivsete osakaal Saaremaal (16,4%), Võrumaal (4,6%) ja Pärnumaal (3,1%).

Ülevaates on kajastatud ka kõik terviseametile teada olevad välismaalt sisse toodud laboratoorselt kinnitatud COVID-19 juhud riikide kaupa. Teadaolevaid sisse toodud juhte on 118 ja need pärinevad 21 erinevast riigist. Enim juhte on sisse toodud Austriast – 34, järgmisel kohal on 23 juhuga Itaalia ja kaheksa juhuga Prantsusmaa.

Kuigi levik on aeglustamas, tuleb terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popovi sõnul eriolukorra lõpuni ettevaatlik olla. „Kui kaotame valvsuse liiga vara, võib see tühiseks muuta ka kõik varasemad pingutused. Seetõttu peame kindlasti piirangutest veel kinni pidama,“ ütles doktor Popov.

Eriolukord seoses koroonaviiruse leviku piiramisega kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Keelatud on kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, üritused ööklubides, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused. Samuti on keelatud muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

Viibimiskeeld kehtib avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes ja laste mängutubades.

Välijõusaalid ja vabaõhumuuseumid avatakse 2. mail, mil hakatakse lubama ka spordiürituste korraldamist õues.