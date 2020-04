Lääne Elu paberleht laupäeval, 25. aprillil

Linnamäe saab ringristmiku

Ületuleval aastal tahab maanteeamet ehitada Linnamäele ringristmiku, sest praegune liikluskorraldus on ohtlik. „See on nii kaua oodatud asi, suur rõõm, et asjad on liikuma hakanud,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Silma õpikoja juures on perele sobiv matkarada

Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker on õpikoja ümbrusse loonud matkaraja, mida huvilised saavad nutitelefoni abil läbida. „Et keerulisel ajal üksi või perega looduses liikuda,” põhjendas rakenduse tegemist Valker.

Indrek Jets: tahaks uskuda, et allakäiku veel pole

Haapsalu kunstikooli õpetaja Indrek Jets on lastele kunstitarkuste jagamise kõrval tegelenud paljude muude asjadega, seda kuni viikingivõitluseni välja. Aprilli alguses tähistas ta oma esimest juubelit ja sügisel plaanib Tallinnas oma esimest isikunäitust.