Osmussaarlased on mere taga varjus

Viie püsielanikuga Osmussaarele liinilaeva ei käi ja elanikud on saarel vabatahtlikus isolatsioonis.

„Ma ei taha kusagil ise käia ega kellegagi kokku puutuda – et haigust saarele ei tooks,” ütles Osmussaare saarevaht Rita Koppel. Ta lisas, et kõige rohkem muretseb ta sellepärast, et haigus tema eaka isani ei jõuaks.

„See kriis paneb teistmoodi elama, mis polegi väga negatiivne,” rääkis Koppel. Mandrile on osmussaarlastel tema sõnul asja ainult toidu ja muu kauba järele. Kui vähegi võimalik, siis lastakse see toimetada Dirhami sadamasse, kus kaubal siis oma paadiga järel käiakse. Koppeli sõnul on osmussaarlased toitu tellinud peamiselt Dirhami poest – poeomanikule Vjatšeslav Rätseppale saab oma soovidest sõnumiga teada anda. „Mulle õudselt meeldib e-kaubandus,” ütles Koppel.

