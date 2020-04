Lääneranna vald jätkab rahaliste toetuste maksmist

Lääneranna vallavalitsus eelistab toidupakkide jagamisele jätkuvalt rahalise toetuse maksmist, et vähendada eriolukorras viirusohtlike kontaktide arvu.

Toetuse saamiseks on Lääneranna vallavalitsuse poole pöördunud 12 peret, kellele on makstud välja ühekordset toetust kogusummas 3400 eurot. „Eitavat vastust pole saanud siiani keegi,” ütles Lääneranna valla pressiesindaja Kristina Kukk.

Samuti on mõned pered hakanud sissetulekute vähenemise tõttu saama toimetulekutoetust. Sotsiaaltöö spetsialist Silva Nilb ütles, et paar inimest on küsinud ka toiduabi. „Kuid arutelude käigus on selgunud, et inimesele sobib siiski rohkem rahaline toetus,” ütles Nilb.

Kuke sõnul ei poolda Lääneranna vallavalitsus jätkuvalt toidupakkide jagamist. „Eeskätt seetõttu, et meie hinnangul suurendab selline tegevus kontaktide arvu. Seda ka siis, kui järgida kõiki ettevaatusabinõusid,” ütles Kukk.

Ta tõi näite, et kui vallalt saabub perele koolilapse kohta pakk näiteks 25 euro väärtuses kuivainete või konservidega, siis on perel ikkagi vaja veel poest toiduaineid soetada. „See tähendab, et me ei vähendaks seda sorti abiga kontaktide arvu, vaid hoopis suurendaks,” selgitas Kukk.

Kas ja kui suureks võib toetuse vajajate arv kasvada, et osanud ta ennustada. „Hetkel on olukord tavapärane ja õnneks suuri koondamisi pole olnud. Siiski, kui need peaksid tulema, on oodata ka toimetulekutoetuse küsijate arvu suurenemist,” ütles Kukk.