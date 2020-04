Vead mida tehakse autot rentides

Kas olete kunagi autot rentinud? Enamik inimesi on seda mingil hetkel elus teinud, kas siis meelelahutuseks või äriasjus. See ettevõtmine võib olla nii kulukas kui ka segadust tekitav, kuna auto rentimisel tuleb arvestada paljude asjaoludega – näiteks kui kauaks te seda vajate, milline auto tasuks valida, samuti tuleb uurida võimalusi erinevates rendiettevõtetes. Kõigele sellele vaatamata ei pruugi see olla stressirohke kogemus. Autorent on suur äri, milles paraku leidub ka mitmeid kitsaskohti. Kui veab, siis võib auto rentimine olla mugav ja taskukohane viis reisimiseks. Siin on mõned tõsised autorendi puhul tehtavad vead, mida võiks järgmisel korral vältida.

Ärge kunagi rentige autot lennujaamast

Lennujaam tundub küll olevat mugavaim koht, kus autot rentida – kuid samas ka kalleim. See on ka loogiline, võttes arvesse, et kontoripindade ja hoiupindade üür lennujaamades on uskumatult kallis. Kuid need kulud maksavad kinni kliendid.

Alternatiivsed kohad auto rentimiseks on kesklinnas või lennujaama lähiümbruskonnas. Enne broneeringu kinnitamist võrrelge neid hindu lennujaama omadega, sealhulgas transpordikulusid ja rendipaika jõudmisega seotud ebamugavusi.

Hüppa sisse – sõida minema

Väga harva leidub rendiautode hulgas tuttuut masinat, millel poleks ühtegi välist viga. Autot rentides pildistage seda alati mitme nurga alt ja tehke lähivõtteid, et jäädvustada kriimustusi või mõlke. Sellest võib abi olla, kui teilt üritatakse varasemate kahjustuste eest lisatasu võtta.

Allakirjutamine ilma lepingut läbi lugemata

Enne, kui autorendilepingule oma allkirja annate, lugege see läbi või vähemalt laske pilgul üle käia, kuna seal võib olla esmapilgul silmatorkamatuid lisatingimusi/tasunõudeid. Näiteks on mõnedel rendifirmadel läbisõidupiirang päeva kohta. Kui selline tingimus on, siis korrutage seatud limiit auto rentimise päevade arvuga ja veenduge, et te ei sõida rendiperioodi lõpuks rohkem kui lubatud kilomeetrite koguarv. Kui te selle limiidi ületate, tuleb teil tasuda lepingujärgne lisatasu kilomeetri kohta. Ärge laske sellel ootamatul lisatasul oma puhkust ära rikkuda.

Ärge unustage oma krediitkaarti

Auto rentimiseks peab teil olema krediitkaart. Seda on vaja selleks, et tagatisraha on rendiperioodil teie kaardil broneeritud ja selle vabastamine võib võtta mõne päeva. Broneeringu suurusvahemik võib olla 100€ kuni 1500€. Selle summa teadmine on plaanide tegemiseks oluline, eriti kui vajate juurdepääsu oma krediitkaardile ka puhkuse ajal. Ilmselt ei ole midagi hullemat, kui olla võõral maal ilma rahata ainult seetõttu, et see on broneeritud rendifirmas tagatisena auto võimalike kahjustuste puhuks. Mõistlik on võtta kaasa ka teine krediitkaart või rohkem sularaha – lihtsalt igaks juhuks.

Võib arvata, et seda siin lugedes tuleb teile meelde nii mõnigi viga omaenda autorendiajaloos. Minevikul pole aga enam tähtsust, loeb ainult tulevik. Nüüd olete targemaks saanud selles osas, kuidas teha paremaid tehinguid ja saada meeldivamaid kogemusi autot rentides. Ärge unustage neid käepäraseid nõuandeid – lisage see artikkel oma veebilehitsejasse järjehoidjaks, nii et saaksite sellele hõlpsalt pilgu peale heita iga kord, kui kavatsete autot rentida.