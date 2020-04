Toornafta rekordiline hinnalangus tarbijat ei mõjuta

Toornafta hind teeb maailmaturul rekordilisi hinnalanguseid ning barreli toornafta ostjale makstakse juba peale. Sellegi poolest tarbija rahakotile on sel praegu tagasihoidlikum mõju, kui esmalt arvata võiks.

Luminori peaökonomisti Tõnu Palmi sõnul on maailmaturu naftahindade viimaste päevade suurtel kõikumistel tarbijatele oodatust tagasihoidlikum mõju. „Naftahinnad on viimase 21 aasta suurimas languses ning päevane langus on kohati kahekohaline, kukkudes juba negatiivseks. Samas tarbija rahakotti ei pruugi see niipea jõuda, sest lühiajaliste hindade kõrval on vaja vaadata ka toornafta tulevikuhindasid. Need peegeldavad toornafta hinnatrende ja ootusi täna paremini kui lühiajalised negatiivsed hinnad ja pole mõjutatud finantsturgudel toimuvast lühiajalisemast kauplemisest,“ täpsustas Palm.

Lihtsustatult peegeldavad toornafta tulevikuhinnad seda, millise fikseeritud hinnaga saadakse naftat tulevikus teatud ajaperioodil osta või müüa. Seega võib majanduse jaoks oluline energiatootja fikseerida oma müügihinna ära juba täna, olles seeläbi vähem mõjutatud rekordilisest hinnakõikumistest börsil. Seejuures võivad need hinnad erineda tänastest börsihindadest olulisel määral.

Palmi sõnul ongi praegu tegemist paljuski erakordse olukorraga, kus USA toornafta (WTI) tulevikuhinnad erinevad kuises vaates lausa mitu korda. „Kui tootjad ja ostjad soovivad suveks hinnariski finantsturul maandada, siis nende jaoks kehtivad täna siiski oluliselt kõrgemad hinnad, ulatudes umbes 20 dollarini barreli eest. Samas on ka tulevikuhinnad surve all, sest koroonaviiruse tõttu seisab praegu suur osa globaalsest transpordist ning samal ajal naftavarud aina suurenevad,“ ütles Luminori peaökonomist.

Hiljuti sõlmitud OPEC+ kokkulepe hakkab küll piirama toornafta pakkumist, kuid mitte varem kui alates 1. maist. „Kärped aitavad survet edasiseks hinnalanguseks mõnevõrra vähendada, kuid reaalselt on vaja ületootmise taustal ennekõike nõudluse taastumist, mida takistavad koroonaviirusest põhjustatud ajutised seisakud. Samas on ka selles osas näha esimesi positiivseid märke, sest näiteks Saksamaa teatas nädala alguses juba majandustegevuse järkjärgulisest avamisest,“ lausus Palm.

Olenemata sellest, et järsk naftahinna langus ei jõua kiiresti kütusehindadesse, siis teatud määral see inimeste rahakotti siiski mõjutab. Maailmaturu energiahindade langustrend jõuab tarbijahindadesse, mis tähendab inimeste jaoks üleüldist hinnakasvu pidurdumist. Tõenäoliselt kogeme ka ajutist hinnalangust.