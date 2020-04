Urmas Sukles protestib turismiettevõtete abipaketi vastu

Haapsalu linnapea Urmas Sukles, Tartu linnapea Urmas Klaas, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, ning Pärnu-, Tartu-, Viljandi- ja Põlvamaa omavalitsuste liitude ja Võru-, Valga- ja Jõgevamaa arenduskeskuste juhid saatsid valitsusele pöördumise, milles paluvad üle vaadata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, KredExi ja EASi välja töötatud abipaketi turismisektori toetamiseks, kirjutas Tartu Postimees.

Pöördumise ajend on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist 15. aprillil välja tulnud teade, mille järgi saab Eesti turismi kriisitoetuse summa olema 25 miljonit eurot ning et selle sees on eraldi määratud üks miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi abi ühe miljoni euro ulatuses Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele.

Pöördumise teinute hinnangul jagatakse niisuguse otsusega Eesti kui turismisihtkoht eristuvateks piirkondadeks: muust Eestist eraldi piirkonnana määratletakse saared ja Ida-Virumaa, kellele reserveeritakse ja garanteeritakse kriisitoetuse paketist juba enne taotluste esitamist miljon eurot.

Allakirjutanud on seisukohal, et selles kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja piirkondlik eristamine ei saa olla aktsepteeritav.