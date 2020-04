Teisipäeval taastub plaaniline ravi

Teisipäevast kavatsetakse taastada plaaniline ravi peaaegu kõigis Eesti haiglates peale Saaremaa. Sellisele põhimõttelisele otsusele jõudis reedel valitsuse kriisikomisjon, lõplik otsus tehakse esmaspäeval või pühapäeva õhtul. Plaaniline ravi taastub järk-järgult, kirjutas ERR.

„See tähendab eeskätt erinevate isikukaitsevahendite kasutamist, see tähendab testimisvõimekuse suurendamist. On see siis tavapärane PCR test, mida seni tehtud on, haiglasisene kiirtest samuti PCR meetodil, mida oleme samuti tellinud,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.