Külaselts sulges Kiideva sadama

Kiideva külaselts otsustas eriolukorras sulgeda kalameeste seas populaarse Kiideva sadama.

“Kui käisin nädalavahetusel vaatamas, siis oli seal üle 20 kalamehe. Enamik võõrad. Kiideva bussijaama parkla oli autosid nii täis, et sisse ei mahtunud,” ütles Kiideva külavanem ja Kiideva külaseltsi esimees Sirli Olgo. “Siis otsustasimegi, et paneme sildid välja, et sadam on suletud.” Pärast seda pole sadamasse enam tungi olnud.

Kiideva sadam on menukas kalapüügikoht juba läinud aasta sügisest peale.