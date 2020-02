Anne-Mari Pender: kibe veinitegu

Aroomis võib tunda võluvaid eksootilisi vürtse, musta pipart, lagritsat, šokolaadi ja tubakat, mida täiendavad magusate nootidega põldmari, ploom ja must sõstar. Suurepärane voolavus, naturaalne happesus ja tasakaalukas velvetine tanniin. Nii kirjeldaksin ühte klassikalist Barossa Shiraz’ veini.

Töötamine veinimõisas võib pealtvaatajale tunduda meelakkumine (või siis veinilakkumine) – päikesetõusud keset imelisi viinamarjapõlde, veini maitsmine ja romantilised lõunad, paljajalu viinamarjatünnis tantsimine. Tõsiasi on aga see, et töötamine veinimõisa keldris on küll imeline kogemus, kuid midagi lihtsat selle töö juures ei ole. Minu jaoks tähendas see varajasi hommikuid, hiliseid õhtuid, valutavaid liigeseid ja veinist punased näpuotsi. Aga ka uusi kogemusi ja sõpru ning täiesti uut arusaama veinidest.

Veinihooaeg, kui viinamarju korjatakse ja pressitakse, on Lõuna-Austraalias Barossas jaanuarist märtsini. Sel ajal on veinikeldris meeletult kiire – töö algab kella kuuest hommikul ja lõpeb kell seitse õhtul ning nii kuus päeva nädalas. Paar nädalat, kui oli viinamarjade küpsemise kõrghetk, pidin töötama suisa seitse päeva nädalas ja 14 tundi päevas, sest marjad tuli kiiresti töödelda. Aega ei jäänud isegi toidupoes käimiseks.

