Läänemaal pole huvi maakonna suuruse omavalitsuse vastu

Läänemaa kahe suurema omavalitsuse juhid on maakondlike omavalitsuste idee kohta äraootaval seisukohal. Vormsi vallavanem näeb mõttel jumet juhul, kui Vormsi jaoks säiliks väikesaare eristaatus, kirjutas ERR.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese hinnangul tegi Haapsalu õige otsuse, et haldusreformi ajal maakondliku valla ideega kaasa ei läinud. „Kui nüüd teha selline maakonna suurune omavalitsus, siis kindlasti tuleb kuidagi seal arvestada ka sellega, et selle maakonna suuruse omavalitsuse üks osa on maakonnalinn, kes hakkab kandma seda suuremat koormust. Seda tänastes tingimustes kahjuks veel ei arvestata,” ütles Sukles.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus leidis, et printsiibina pole idee halb, kuid eelmisest reformist on möödas liiga vähe aega, et selle tulemusi täielikult hinnata saaks ja uuega kiirustada pole mõtet.

Vormsi vallavanem Ene Sarapuu arvas, et maakonda hõlmava omavalitsuse ideed tasub kaaluda, kuid Vormsil peaks sellesse kuuludes säilima väikesaare eristaatus.