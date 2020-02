Igal laupäeval täitub lasteraamatukogu lugudega

Juba kolmandat aastat saab lasteraamatukogus igal laupäevahommikul kuulata erinevaid lugusid, mida raamatukogu töötajad lastele loevad või jutustavad.

„Loevad need, kes laupäeval tööl on,” ütles ühel jaanuarikuu laupäeval jutuhommikut vedanud bibliograaf Krista Kumberg. Ta lisas, et enamasti on lugejaks kas tema või raamatukogu direktor Jaanus Kõuts. Iga kuu esimesel laupäeval on lugusid rääkimas Anne Rekkaro, kellel on Kumbergi sõnul tihti kaasas nukud, kes laulavad või teevad midagi muud vahvat.

