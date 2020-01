Pärnu muuseumis näeb fotosid Metskülast, Kirblast ja Kasarilt

Pärnu muuseumis näeb Luca Berti fotonäitust „Silmast silma. Inimese ja looduse vahel”, mis näitab kõrvalseisja pilgu läbi Eesti igapäevast külaelu.

Paljud näitusel olevad pildid on tehtud Lääneranna vallas Metskülas, Kirblas ja Kasaril. Autor on fotod teinud aastatel 2015-2018.

Fotonäitus annab vaatajale kõrvalseisja pilgu läbi edasi eesti kultuuri, rahvuslikke iseärasusi ja eestlaste argiseid toimetusi. See jutustab loo „tundmatust” Eestist, igapäevasest külaelust, tavalisest maal elavast inimesest, kelle taustale jäävad vanad talud, teed, põllud ja kirikud.

Luca Berti (1978) on itaalia päritolu fotograaf, kes elab ja töötab Taanis, Kopenhaagenis. Berti on tuntud kui maastike ja maainimeste jäädvustaja. Tema dokumenteerimisprojekt „Inimene ja loodus“ (Man and Nature in the Nordic and Baltic Countries), millega ta alustas 7 aastat tagasi, jäädvustab maaelu Põhjamaades ja nüüd ka Eestis.

Näitus on Pärnu muuseumis avatud 29. märtsini.