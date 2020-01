Galerii: minister Aab uuris, mis on Läänemaa ettevõtjatel mureks

Riigihalduse minister Jaak Aab alustas oma Läänemaa tiiru Paliverest, külastades kunagise ehitusmaterjalide tehase territooriumil tegutsevaid ettevõtteid Pal-Klaas ja Nordic Lumber.

Pal-Klaasi juhataja Erkki Rüsse rääkis ministrile ettevõtte laienemisplaanidest ning nentis, et arengut pidurdab kehv elektrivarustrus. Pal-Klaas vajab Rüsse sõnul “lühiajalist energiat”. Rüsse sõnul on juba enne Aabi mitu ministrit Pal-Klaasis käinud, aga olukord on ikka sama.

Rüsse ütles, et tahes-tahtmata peab ettevõte arenema. “Vägisi peavad teatud arengud toimuma,” nentis Rüsse. “Me alustame esialgu mingite [energia]piirangutega, kuid eesmärk on täiega arendada.”

“Sa võiksid üritada ka [majandus- ja tarustuministri] Taavi [Aasa] siia saada, siis näeks ta ise,” soovitas Aab Lääne-Nigula vallavanemale Mikk Lõhmusele. Aas on Aabi sõnul siiani põltsamaalane. “Taavi vaade, vaatamata sellele, et ta oli Tallinna linnapea, pole linnapoisi vaade.”

“Elekter on Palivere kui terviku probleem, aga kõige rohkem on hädas Pal-Klaas,” nentis Lõhmus.

“Eks ma katsun Taavile selle teema edasi anda ja tagant torkida,” lubas minister Aas.

ASi Pal-Klaas tehas avati Paliveres detsembris 1999. Pal-Klaas alustas esimesena Eestis karastatud klaasi tootmisega. Praegu valmistab Pal-Klaas lisaks karastud klaasile ka kuumutatud ning lamineeritud klaasi. Üle 80 protsendi toodangust läheb eksporti.

1995. aastal alustas Palivere ehitusmaterjalide tehase hoonetes tegevust AS Kestvuspuit, mis 2014. aastast kannab nime Nordic Lumber AS. Firma toodangust umbes 40 protsenti läheb Eestist välja.

Tootevalikus on sae- ja höövelmaterjal nii immutatuna kui ka ilma, immutatud elektri- ja aiapostid, aiamööbel, liivakastid, kuurid ning kuumtöödeldud puidust pakkematerjal.

Kohalikule kliendile suunatud tootenimistus on Nordic Lumberil veel kuurid, kiiged, aiamööbel jms, aga nende müük moodustab vaid paar protsenti käibest.

Nordic Lumberi tegevjuht Taavi Saar ütles, et kõige suurem häda on viimastel aastatel see, et keegi ei tule enam tööle. “Enne oli nii, et suveks saime töötajaid juurde palgata, enam nad ei tule,” nentis Saar. “Võib-olla tuleb hooajatööle ukrainlasi tuua. Siiani pole ma neid veel toonud.”

Aab uuris, kui palju Haapsalu kutsehariduskeskus ettevõtet tööjõuga aitab.

“Paar poissi on tulnud, aga nad lähevad edasi, me ei suuda neid hoida,” tõdes Saar. Brutopalgatase on Nordic Lumberis töölistel 1100-1200 eurot, spetsialistidel üle 2000 euro.

“Haridusmudelist tahan Haapsalu linnaisadega rääkida – kutsehardisuskeskus, kolledž, kuidas nad vastavad vajadustele, mis ettevõtjail on,” lausus Aab.

“Eksistentsiaalne küsimus – firma ei teeni pisiavalt, et palgata väärilisi inimesi,” nentis Saar. Tema sõnul tegutseb firma traditsioonilisel tootmisalal. “Siin ei saa oma toodangu eest hoobilt rohkem küsida.”

“Kui lähed aste edasi, soetad automaatpinke, siis tekib kohe küsimus, et kes neid korras hoiab, hooldab,” kirjeldas Saar.

“Praegu on takistuseks hakanud olema ka pankade käitumine,” nentis Saar. “Ajame näiteks asja araablastega – teed ühe firmaga kaupa, aga raha tuleb kurat teab kust, hoopis mõnest teisest firmast. Pank küsib, kes see [ettevõte] on? Ma ütlen, et ei tea ja pank saadab raha tagasi. Mida ma tegema pean? Ma ei saa sinna turule minna, sest ma ei saa nende käitumist muuta. See on kõige suurem probleem.”

“Küsin pangaliidult üle,” lubas Aab Saarele.

Taebla uus koolimaja on peaaegu valmis, suurem kolimine võetakse ette kevadisel koolivaheajal veebruaris.

Pisitasa aga juba kolitakse. Klassiruumides on kolme eri sorti koolipinke, esimeste klasside tibatillukesed pingid, suurematele on õmarad ja ka trapetsikujulised õppekohad.

Eile käisid õpilased uue koolimajaga tutvumas, ütles direktor Jaanus Mägi. “Üheksas klass tahaks täies koosseisus istuma jääda, et siis saaksid nad aastakese ka uues koolimajas õppida,” kirjeldas Mägi õpilaste reageeringut.

Minister Aabile koolimaja meeldis. Rääkis, et on ka ise õpetajaametit pidanud.

Minister Aab on lõpetanud Tallinna pedagoogilise instituudi (praegune Tallinna ülikool) ja saanud sealt vene keele ja kirjanduse õpetaja kutse.

Aab on olnud ka Võhma keskkoolis õpetaja ja direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

Jaak Aab

Endine Võhma linnapea, IX Riigikogu asendusliige, sotsiaalminister Andrus Ansipi esimeses valitsuses 13. aprillist 2005 kuni 5. aprillini 2007.

12. septembrist 1994 on ta Eesti Keskerakonna liige. Ta oli 2016.–2017. aastal erakonna peasekretär. Jaak Aab on riigihalduse minister olnud kahel korral. Esimene ametiaeg riigihalduse ministrina kestis 12. juunist 2017 kuni 2. maini 2018.

11. märtsil 2018 jäi Aab Tartus Lõunakeskuse juures politseile vahele kiiruse ületamisega, samuti mõõdeti tema vere alkoholisisalduseks 0,28 promilli. 17. aprillil teatas ta avalikult, et astub riigihalduse ministri kohalt tagasi.

Alates 29. aprillist 2019 algas Jaak Aabi teine ametiaeg riigihalduse ministrina.

Fotod: Urmas Lauri