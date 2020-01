Eestlased ei ole nõus lühema tööpäeva eest saama vähem palka

Eesti tööportaal CVKeskus.ee uuris enam kui 3400 töötaja käest, kas nad oleksid nõus töötama lühema tööajaga ja kas nad on 6-tunnise tööpäeva nimel valmis isegi palgas

kaotama.

Pea kaks kolmandikku (65%) töötajatest ei nõustu 6-tunnise tööpäeva puhul palgalangusega. Seejuures 28% vastajatest ütlesid, et neile oleks väiksem palk aktsepteeritav.

Pea iga neljas töötaja (23%) lepiks lühema tööaja nimel kuni 10-protsendilise palgalangusega, 3% töötajatest 20-protsendilise palgalangusega ja 1% töötajatest on valmis 6-tunnise tööpäeva nimel saama lausa 30 protsenti vähem palka. Lisaks tõi 7% töötajatest välja, et neil juba ongi lühem kui 8-tunnine tööpäev.

„Kui homsest alates rakenduks 6-tunnine tööpäev, siis kasvaks ka hüppeliselt ületundide tegemise trend, sest Eesti tööturul valitseb tööjõupuudus, mis on kasvatanud töötajate

töökoormust. Paljudel töötajatel jääb suurenenud töökoormuse tõttu puudu isegi kaheksast töötunnist ja viimased uuringud näitasid, et ületunde teeb tervelt 43% töötajatest. Ületöötamine ei ole aga jätkusuutlik lahendus tööjõupuudusega tegelemiseks ja unistus lühemast tööpäevast on hoogu kogumas,” ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Auväärt lisas, et huvi paindlikuma tööaja järele on selgelt olemas, millele viitavad ka värske uuringu tulemused, kus pea pooled IT-sektori töötajatest on valmis lühema tööaja nimel isegi vähem palka saama. „Näib et tööandjad, kes suudavad pakkuda praegusel ajal lühemat tööpäeva, saavad värvata talente enda meeskonda väiksema palgakuluga,” ütles ta.

IT-sektori töötajad on lühemaks tööpäevaks valmis

Selgelt erineb teistest valdkondadest infotehnoloogia sektor, kus ligi pooled vastanutest (47%) oleks valmis palgas kaotama, et vähem töötada. Iga kümnes IT-sektori töötaja on valmis loovutama isegi 20% oma palgast, et ei peaks päevas tegema 8-tunniseid tööpäevi. Lisaks selgus uuringust, et IT-sektoris on juba praegu lühem tööpäev kaks korda levinum kui teistes valdkondades – tervelt 14% antud sektori töötajatest tõid välja, et nad töötavad vähem kui 8 tundi päevas.

Lühema tööpäeva nimel on teistest rohkem valmis palgas kaotama ka assisteerivate tööde esindajad (35%) ning turunduse-, reklaami- ja PR valdkonna töötajad (34%). Kõige vähem on lühema tööpäeva nimel valmis palgas kaotama riigisektori töötajad (19% vastanutest).

Kõige vähem kogetakse lühemat tööpäeva transpordi- ja logistikasektoris, kus kõigest 3% töötajatest tõid välja, et nad teevad päevas vähem töötunde. Keeruline on seis ka tööstuses ja tootmises, kus reaalsuses saab lühemat tööaega nautida vaid 4% vastanuist. Tööstussektoris oleks valmidus lühema tööpäeva nimel väiksema palga eest töötada 27%-l töötajatest.

Parem ei ole lugu ka müügivaldkonnas ning juhtide seas, kus samuti päeva lühendada ei saa või ei taheta. Seega töötaja, kes sooviks teha tööd vähem kui 8 tundi päevas, peaks CVKeskus.ee uuringu andmetel suunama pilgu IT-sektori poole.

Sõltuvus tööl veedetud tundidest peab vähenema

Tööjõudu jääb Eestis aastakümnetega vähemaks ja paarikümne aasta pärast tuleb meil hakkama saada tunduvalt väiksema arvu töötajaskonna ja seega ka tööle kulutatud ajaga. „Seetõttu tuleb paratamatult liikuda suunas, kus sõltuvus tööl veedetud tundidest väheneks,“ ütles Auväärt.

„Arutelu paindlikuma tööaja üle on aga kindlasti vajalik, et suureneks valmisolek automatiseerida ja muutuks suhtumine ka töösse. Tööl veedetud tundidest tähtsamaks peaks saama puhanud ja motiveeritud töötaja, kes suudab anda suurema panuse ettevõtte eesmärkide täitmisesse,“ lisas Auväärt.