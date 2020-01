Üürimitulu deklareerimata jätnud inimesed saavad maksuametilt kirja

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab täna kirja enam kui 5000 inimesele, kes on viimase nelja aasta jooksul saanud kinnisvara müügist või väljaüürimisest eeldatavalt tulu, kuid ei ole seda deklareerinud ega saadud tulult maksu tasunud.

„Täiendame järjepidevalt oma riskimudeleid, et tuvastada võimalikud maksude vältimise kohad,“ ütles MTA maksuauditi osakonna üksusejuht Erkki Paulus. „Kui jätad maksud maksmata, siis on üha suurem tõenäosus, et saad peagi MTA-lt selle kohta telefonikõne, kirja või kutse vestlusele.“

Kirja saavad inimesed, kes on viimase nelja aasta jooksul müünud kinnisvara ja müügitulu deklareerimata jätnud või kellel on eluruume, millelt ei ole üüritulu deklareeritud. Juhul, kui tulu on saadud, tuleb füüsilise isiku varasemate aastate tuludeklaratsioonid parandada hiljemalt 7. veebruariks ja tasuda ka intress. Kui tulu saadud ei ole, tuleb seda MTA-le teatada ja vajadusel ka tõestada.

Seejuures tasub teada, et kui müüa enda elukohana kasutatud kinnisasja, siis müügilt tekkinud kasult maksukohustust ei teki. Selline maksuvabastus rakendub aga ainult ühele müügitehingule kahe aasta jooksul.