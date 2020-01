Galerii: Rannarootsi muuseumis kõlas täna Hiiu kannel

Täna oli Rannarootsi muuseumisis pärimusmuusikakohvik, mille peaesineja on Hiiu kandle õpetaja Liisa Koemets.

Lisaks Koemetsale esinesid ka viiulil Mirabell Veli, kitarril hispaanlane Joaquin Bastida Bernobe ja Vormsi noored talharpa-mängijad.

Pilli, millel Koemets mängis, oli ta ise valmistanud möödunud aastal Hiiu kandle meisterdamise koolitusel. Koemets rääkis, et Hiiu kannelt on raske häälde saada, sest keeled on tehtud hobuse saba jõhvidest ja need reageerivad kõigele. „Niiskusele, temperatuurile, tähtede seisule,” loetles Koemets.

Esimesena mängisid pärimuskohvikus kõik koos Viljandist pärit polkat, hiljem esines Koemets koos Vormsi õpilastega ja üksinda. Kõiki lugusid juhatas sisse Koemets või Vormsi õpilaste teine õpetaja Age Kõiveer.

Näiteks rääkis Kõiveer loo Vormsi mehest, kes käis talust tallu ja mängis Hiiu kandlel kahte lugu. „Inimesi hakkas see häirima. Nad võtsid talt pilli ära ja panid mehe luku taha. Kui ta pilli lõpuks kätte sai, viskas selle katki ning tõdes, et enam mängida ei saa, aga juustukastiks sobib hästi,” rääkis Kõiveer.

Malle-Liisa Raigla fotod