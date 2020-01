Nõva kool suleb kolm vanemat klassi

Nõva kool jääb 2021. aasta sügisest kuueklassiliseks, sest lapsi on põhikooli pidamiseks liiga vähe, enamik õpetajaid kaotab töö.

Lääne-Nigula vallavalitsus algatas eile volikogu eelnõu Nõva kooli ümberkorraldamiseks kuueklassiliseks. Vaidlus ja kohtuskäimine selle üle, kas Nõval on mõistlik pidada põhikooli, on kestnud mitu aastat. Nüüd on koolijuht ja ka osavallakogu leppinud, et suuremad lapsed hakkavad edaspidi käima kaugemal haridust nõudmas.

„Nõva osavallakogu on otsustanud, et järgmine õppeaasta jääb kooli vanemale astmele viimaseks,” ütles Nõva kooli direktor Peeter Kallas Lääne Elule. „Vanem kooliaste jääb veel üheks aastaks, et õpetajad ja lapsevanemad saaks oma plaane sättida.”

