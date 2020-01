Erkki Bahovski: laiema Lähis-Ida lõks Moskvale?

USA–Iraani konflikti jõudmine uuele tasemele on pannud tegutsema ka Venemaa.

Moskva on ametlikult üritanud teha head nägu, pakkudes oma välisministri Sergei Lavrovi kaudu dialoogi USA ja Iraani vahel ja öeldes, et Venemaa soovib edasi minna ka Iraani tuumaleppega.

Ent nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis ei pruugi asjalood Moskva suhtes head paista. Iraani ülestunnistus – see küll jõudis maailmani mitu päeva hiljem –, et Ukraina reisilennuki allatulistamise taga oli Iraani sõjavägi, pani Moskva piinlikku olukorda. Oli ju Venemaa varem jõudnud teatada, et nemad ei usu, nagu saaks lennuki allatulistamises süüdistada Iraani armeed.

Peale selle meenus Iraani ülestunnistusega seoses paljudele Malaysia Airlinesi lennuki allatulistamine 2014. aastal Ida-Ukraina kohal. Venemaa on seni raevukalt eitanud igasuguseid seoseid lennuki allatulistamisega ja paisanud ka eetrisse kõikvõimalikke valeuudiseid (näiteks et lennukis olid juba enne laibad). Mis iganes olid Iraani motiivid lennuki allatulistamine üles tunnistada, Venemaad see moraalselt heas valguses ei näita.

