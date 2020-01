Perearsti nõuandetelefonilt saab isikustatud nõustamist

Selle aasta algusest saavad inimesed perearsti nõuandetelefonilt isikustatud nõustamist. Nõuandetelefoni arstil on inimese loal võimalik näha helistaja terviseandmeid, et täpsemat nõu anda.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann selgitas, et sellest aastat näeb kõnele vastanud arst helistaja nõusolekul tema terviseandmeid nagu näiteks põetud haiguseid, määratud ravimeid ja tehtud analüüse. „Samuti saab nõuandev arst edastada kogu nõustamise info digiloosse, et ka inimese perearst oleks kursis tema patsiendile muret teinud terviseseisundiga,“ ütles Friedemann.

Perearsti nõuandetelefoni eestvedaja Klarika Kallikorm-Rannametsa sõnul kasutas jaanuari esimesel nädalal isikustatud nõustamise teenust ligi 100 inimest. „Tehniliselt on teenus hästi sujunud ja inimesed on selle kenasti vastu võtnud. Hetkel on isikustatud konsultatsiooni soovitud peamiselt hooajaliste viirushaigustega seoses – kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja muu taoline,“ lisas ta.

Perearsti nõuandetelefonilt saab professionaalselt meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas. Nõuandetelefon on eelkõige mõeldud selleks, et anda soovitusi lihtsamate terviseprobleemide korral ning juhiseid esmaseks abiks.

Nõuandetelefoni eestvedaja sõnul on oluline on meeles pidada, et raskete seisundite ja pikale veninud haiguste ravi ei saa teha telefoni teel, selleks tuleb pöörduda oma pere- või eriarsti poole, kes hindab olukorda, teeb vajadusel analüüsid ning määrab ravi.

Tervisemurede kohta saab nõu küsida helistades lauatelefonile +372 6346 630 või lühinumbrile 1220.