Piiskop Tiit Salumäe jõulutervitus

Tasa, tasa jõulukellad kajavad.

Üle terve ilmamaa kõlab laul nüüd rõõmuga.

Jõulud tulnud ju!

Selle armsa jõululauluga soovin kõigile õnnistatud jõulupühi! Jõuludel vaatame tagasi mööduvale aastale ja aastakümnele. Peatselt astume aastasse 2020. Haapsalu tähistas lõppeval aastal linnaõiguse saamise 740. aastapäeva. Eestis on valitud parlament ja tööle asunud uus valitsus.

Kõigest hoolimata on ühiskonnas palju ebakindlust, hirmu ja ootusi. Eesti ei ole maailmas erand, mitmetes maades on täna pinged. Maa jääb tühjaks ja inimesed kolivad linnadesse või välismaale. Samal ajal jätavad miljonid inimesed maailmas oma põlise kodumaa ja lähevad otsima uut. Küsime – kuidas edasi.

Võin julgustada – Jumal saatis inglid just sinna, kus ei olnud välist sära ja palju inimesi. Inimesed olid pidanud rahvaloenduse tõttu ette võtma pikki teekondi. Praeguseks on sõnum Kristusest jõudnud tervesse maailma. Nüüdsel meediaajastul jõuab nii positiivne kui ka negatiivne sõnum palju kaugemale, kui me arvame. Inglid kuulutasid rõõmusõnumit neile, kes olid ühiskonnas hüljatud ja halvustatud. Ka meie ühiskonnas ei ole vähe neid, keda rünnatakse ja halvustatakse. Kristus on sündinud kõigile. Jõuludel saame teada ka, mis toimus Kristuse sündimise tõttu Jeruusalemma võimukoridorides.

Poliitilise võimu taotlemine on valitsejate soov olnud läbi aastasadade. Mina ja maailm. Ülemad arvavad, et kogu ilmutus ja tõde on ainult nende käes ja nad võivad sõnu valimata teisi rünnata. Jõululugu on veelgi raskem. Herodes oli solvunud ja pettunud, sest temale ei esitatud sõnumit Kristuse sünnist esimesena ja tähetargad välismaal olid targemad kui tema oma valitsuse ja nõunikega. Herodes raevutses ja laskis tappa Petlemmas ja selles piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Ta arvas, et nii saab hävitada ka talle tundmatu Kuninga. Nii oli Jeruusalemmas. Kuidas on lugu tänases Eestis?

Mõtlen jõuludel nendele, kellele võlgneme tänu, et kuulume kristlike rahvaste hulka. Piiskop Fulcole, kelle Lundi piiskop nimetas 1169 Eestimaa piiskopiks. Piiskop Hermann I-le, kes rajas Haapsalu piiskopilinnuse ja toomkiriku ning andis Haapsalule 1279. a linnaõigused. Õpetaja Joachim Jacobile, esimesele luterlikule pastorile, kelle haud on Jaani kiriku altari ees. Ajalugu on rikas, palju tööd on ajaloolastel veel ees. Tänan kõiki, kes on andnud oma osa Haapsalu linna ajaloo uurimisse ja piiskopilinnuse ehitamisse. Soovin, et me võiksime olla üks pere – muuseum ja toomkirik.

Palun Eestile, eestlastele kogu maailmas, Läänemaale ja Haapsalule imelist jõuluvalgust ja armu. Palun igasse kogukonda, kogudusse, kodusse, kooli, asutusse imelist jõuluvalgust ja armu, et me võiksime olla jõuluvalguse kandjad. Kajagu meie piiskopilinnuse jõulukellade heli ka nendele, kellel on muret, kurbust, lootusetust ja leina. Tänapäeval, nii nagu muistegi, vajab inimene valgust, soojust ja armastust. Kuulutan koos inglitega: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

Õnnistusrikast advendiaega ja suurt jõulurahu!