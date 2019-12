LOETUIMAD LOOD 2019: Haapsalu saab Aasia toitude restorani

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

1. veebruaril avas Haapsalus Posti tänaval loomakliiniku kõrval uksed Aasia toitude restoran Vaga Mama.

Restoranis, mille nimi tähendab eesti keeles sisemist rahu, pakutakse Hiina, Tai ja Nepali toite. Köögis toimetab vokipannidega kaks Nepalist pärit kokka. Lisaks neile töötab restoranis kaks kohalikku teenindajat.

Toitude valmimine võtab Vaga Mamas aega umbes 15 minutit. Vaga Mama omanik Kamal Prasad Chalise ütles, et näiteks liha on küll ette lõigatud ja marineeritud, kuid ette küpsetatud ei ole midagi.

Vaga Mama esindaja, Haapsalust pärit Karen Pukk lubas, et söögikohas on portsjonid suured ja korraga mahub einestama 20 inimest. Suvel avatakse tagahoovis ka terrass.

„Teeme Haapsallu armsa koha,” ütles Pukk. Täna, veel ettevalmistusjärgus olevas restoranis kirjeldas ta, kuidas akende ette tulevad pitskardinad, laual põleb küünal ning ruumis on hubane ja soe.

Tartust alguse saanud Vaga Mama on tegutsenud kuus aastat. Haapsalu restoran on firmale kaheksas – tegutsetakse Keilas, Põltsamaal, Paides ja Viljandist ning Tartus on kolm restorani. Chalise sõnul on menüü kõigis söögikohtades sarnane.

„Tahtsime juba ammu Haapsallu tulla, nüüd leidsime selle koha,” ütles Chalise. Restorani ruume on ette valmistatud kaks kuud, näiteks köök tuli nullist üles ehitada.

Aasia toitude restoran hakkab olema avatud iga päev. Sealt on võimalik toitu ka kaasa osta ja toitu koju tellida. Paari nädala pärast lubasid söögikoha pidajad hakata tegema ka päevapakkumisi.