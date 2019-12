LOETUIMAD LOOD 2019: öine kihutaja pahandab linnarahvast

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Politsei on tähelepanu alla võtnud autojuhid, kes kasutavad öised linnatänavaid rallipargina.

Jaanuari alguses pahandasid Haapsalu elanikud öise lärmi üle, mida tekitab tumeda BMWga lõbusõitu tegev noormees, keda jagub kesklinna kanti, Kiltsi teele ja Uuemõisa.

„Probleem on selles, et vahetatakse oma autol väljalaskesüsteem ja siis käiakse ja pläristatakse linnas. Miks sellist asja vaja on, eriti öösel, kui inimesed püüavad magada?” küsis Artur Pärnpuu, kes oli üks teema tõstatajatest Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis. Auto juhtimise mõnu talvistel teedel ja adrenaliin ei ole talle endale sugugi võõrad. „Mul on endal ka BMW, aga ei pea ju öösel linna peal paarutama!”

Ohtlik sõit

Inimesed, kes on juhtunud kõnealuse BMW kiiruskatseid ja külglibisemisi nägema, nimetavad autojuhi sõidustiili kaasliiklejate suhtes hoolimatuks ja ohtlikuks. Fotograaf Eduard Lauri sõnul on selle BMW möödasõit saanud Haapsalu tervisesportlaste õhtuste trennide lahutamatuks osaks. Eelmise teisipäeva õhtul olid Haapsalu kepikõndijad jõudnud Õhtu kalda tammile, kui kuulsid, et Kiltsi poolt tuleb hirmus undamine.

„Me jõudsime just raudteejaama juurde, kui ta meist mööda tuiskas, külg ees. Ei tea, kas ta meid üldse nägigi. Kui me jaamahoone ette jõudsime, tegi ta jaamaesise platsi peal tiire, külg ees, sõitis siis kaugliinibusside vahelt läbi ja mööda Raudtee tänavat edasi,” rääkis Laur. Probleem pole tema sõnul vaid talvine – ka suvel armastatakse Jaama ringi peal kummi „suitsetamas” käia.

Teema võttis Haapsalu ja Läänemaa grupis üles kõrged pöörded, ühel pool need, kelle hinnangul on tegemist pseudoprobleemiga, teisel pool öörahu ja turvalise liikluse pooldajad, kes on seisukohal, et igaks tegevuseks on oma aeg ja koht. „Kui keegi ennast kuskil sodiks sõidab või kellegi alla ajab… Palun mõelge hästi järele, millised võivad olla tagajärjed,” kirjutas Pärnpuu.

Veidi enne lehe trükkiminekut teatas politsei Lääne Elule, et arvatav pahandusetegija on kindlaks tehtud ja asja uuritakse. Liiklusseadusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Indrek Sirk ütles, et linnatänavatel kihutajaid ta driftija nimetusega ei austaks. Driftitaoline tegevus ei ole keelatud, kuid politsei saab karistada liiklusnõuete rikkumise eest: kiiruseületamine, vastassuunavööndis sõitmine, teekattemärgistuse nõuete rikkumine. „Kui sõiduk väljub talle ette nähtud teeosalt, tuleb hinnata, kas tekitati liiklusoht teisele liiklejale,” selgitas Sirk.

Korrakaitseseadus keelab öösel teisi inimesi häiriva müra tekitamise.

„Öö on ikkagi magamiseks,” rõhutas advokaat. „Üle kogu maailma on tänavadriftijate küsimus aktuaalne kahel põhjusel – noored otsivad põnevust ja testivad piire, kuid võimalusi selliseks tegevuseks ohutus keskkonnas napib,” märkis Sirk.

Kiltsis saab sõita

Kaitseliidu Lääne maleva tagalajuht Siim Jeeberg ütles, et Kiltsi lennuväli on autohuvilistele avatud, tuleb vaid luba küsida. Jeebergi sõnul käivad nii kaitseliit kui ka politsei aeg-ajalt lennuväljal sõitjaid kontrollimas.

„Kiltsi lennuväljale minnes tuleb võtta malevast kirjalik luba, aga teatud seltskond käib seal ilma loata,” nentis ta. „Lennuväljal kehtib kiiruspiirang 50 km/h.”

Loa saab ainult maleva korrapidajalt Haapsalus Lahe tänaval. Kui varem sai loa ka telefoni teel, siis alates eelmisest aastast enam mitte. „Iga teine, kelle me lennuväljalt kätte saime, ütles, et ma ju helistasin. Nüüd on paber, ja kui paberit pole, siis nägemist,” ütles Jeeberg.