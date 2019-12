Silvia Urgas: selge suund igale riigile

Kas tunneksime end paremini, kui jagaksime oma riiki vaid endasugustega?

Igaühele leidub praegu midagi, mille peale vihane olla ja milles pettuda. Konservatiividele on olemas Soome, riik, mille peaminister on noor sotsiaaldemokraadist naine, kelle juhitavas valitsuses on naisi viie võrra rohkem kui mehi. Teistele pakub meelehärmi Suurbritannia, riik, mille eesmärk tundub olevat end Euroopa mandriosast aina kaugemale lahti kiskuda ning selle protsessi käigus lõhestada ka Suurbritannia ja Iirimaa saared. Lihtsustatud oleks käsitleda neid riike teineteise vastandina, justkui üks neist liiguks (vastavalt hindaja eelistustele) õiges ning teine vales suunas.

Aga kuigi maailm tundub olevat täpselt nõnda polariseeritud – on mustad ja valged, patused ja puhtad, tagurlased ja avangardistid –, pole olemas ühese kursiga Soomet ega Inglismaad. Vastasel korral saaksid kõik feministid ja liberaalid kolida põhjanaabrite juurde ning kõik konservatiivid Inglismaale või Ungarisse. Ehk olekski see täiuslik lahendus, nagunii tekib sisserändajate puhul alati kahtlusi, kas nad ikka huvituvad meie kultuurist või austavad seda piisavalt. Kui igale Eestisse kolivale inimesele selgitataks kohe, et poliitilised ja muud kõrgetasemelised ametikohad kuuluvad siin keskealistele meestele ning seksuaalvähemustel ei maksa kunagi suletud uste tagant välja tulla, jääks ära palju selgusetust. Igale lapsele tuleks samuti sünnitusmajas Eesti peamiste reeglitega voldik kaasa anda, et hiljem mingit segadust ei tekiks.

