Jaak Madison: Helme märkused Marini kohta olid kohatud

EKRE eurosaadiku Jaak Madisoni hinnangul oleks Mart Helme pidanud jätma tegemata solvavad viited Soome peaministri Sanna Marini töökogemusele.

Madison kohtus pühapäeval Haapsalus valijatega, et rääkida neile enda ja teiste Eesti europarlamendi liikmete tööst ja elust Brüsselis.

Puudutamata ei jäänud ka põhjanaabrite uus valitsus.

Eelmisel nädalal sai Soome peaministriks sotsiaaldemokraat Sanna Marin. Madison ütles kuulajatele, et kuigi Soome uus valitsus on järgmised kolm aastat vägagi tugevalt vasakule kaldu, pole sellest hullu midagi. „Selleks, et midagi üles ehitada ja paremaks teha, peab vahel vana asja maha lammutama. Nemad aitavad sellele väga kõvasti kaasa. Ega soomlased selle ajaga välja ei sure, küll aga suudavad sotsialistid palju kahju tekitada,” märkis Madison.

