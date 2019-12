Mart Helme vabandama ei hakka, ähvardab valitsuse lagunemisega

Riigikogus koguneb koalitsiooninõukogu. Sinna minnes sõnas Mart Helme ajakirjanikele, et on tõenäoline, et valitsus laguneb, vahendas Delfi.

“Ma ei vabanda kellegi ees,” rõhutas ta. “Mul on soomlastele öelda, et ma hindan nende panust Vabadussõtta, hindan nende heaoluriiki ja nii edasi,” jätkas ta.

Helme lisas, et valitsus vastutab ja ka tema vastutab. “Aga ma ei vabanda. Väga tõenäoline on, et valitsus laguneb.”

Eilses raadiosaates “Räägime asjast” kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida.