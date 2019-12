Viigi kooli lapsed viisid varjupaika jõulukinke

Viis Viigi kooli last koos õpetaja Villu Baumanniga käisid neljapäeval Vilklas koduta loomade varjupaigas ja viisid kassidele jõulukingiks kaks suurt kotti krõbinaid ning kaheksa magamispesa.

„Magamispesad on valminud tööõpetuse tundides,” ütles Baumann. Kõige vanemad pesad on aastast 2014, mil need olid Haapsalus Kuke galeriis kassipesade näitusel „Kass on kuningas”. Pesad on valmistatud taaskasutatud nahast ja karusnahast.

Vilkla varjupaiga juhataja Kaja Maisalu sõnul lähevad pesad kassipoegade tuppa. „Kassid võtavad need kindlasti omaks. Väga ilusasti tehtud pesad, kuluvad hädasti ära,” ütles Maisalu.

Vilkla varjupaigas oli eile 35 kassipoega. „Palju tuleb sisse ja palju läheb kodudesse edasi ka,” ütles Maisalu.

Baumanni sõnul minnakse varjupaika jõulukinke viima ka tuleval aastal.