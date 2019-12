Haapsalu noor küsib Hooandjas raha raamatu trükkimiseks

Läänemaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Liisi Suitsberg kirjutas noorteromaani, mille avaldamiseks küsib toetust Hooandja keskkonnas.

Suitsberg ütles, et raamat sai alguse möödunud aasta detsembris nähtud imelikust unenäost, mille ta kirja pani ja mida edasi aretama hakkas. „Suveks oli sellest arenenud 250leheküljeline romaan,” ütles Suitsberg.

Suitsberg ütles, et raamat räägib noore naise Maia elust, kust ei puudu tragöödia, komöödia ega draama. Lugu saab alguse kui Maia on alles keskkoolis ning kohtab noormeest, keda peab oma eluarmastuseks. „Aastate möödudes tuleb välja, et kõik ei ole alati nii nagu paistab ja reetmine võib tulla ka kõige lähedasemalt inimeselt. Kuid samuti selgub, et päästerõngas võib vahel tulla kõige ootamatumast kohast ja peaaegu kõik on võimalik, kui ümber on õiged inimesed,” ütles Suitsberg.

Hooandjas küsib Suitsberg toetust 700 eurot. Summast 600 kulub raamatu trükiks ja sada muudeks kuludeks.

Hetkel on Suitsbergil soovitud summast koos 125 eurot, projekti saab toetada 2. veebruarini.