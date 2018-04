Trubatrumm kogub Hooandjas oma debüütalbumile tuge

Muusik Arno Suislep kogub trummiansambliga Trubatrumm Hooandja keskkonnas tuge debüütalbumi „Põhjala laidude hääled” väljaandmiseks.

Ansambel Trubatrumm, mida nimetatakse pigem rütmihõimuks, pajatab rütmipillide saatel kõigest kohapeal nähtust. Debüütalbum, millel kuuleb merekohinat, pilliroo krõbinat ja kiviklibu klõbinat, looma- ja linnuhääli, peaks ilmuma mai lõpus.

Albumil kõlavad lood trummeldas sisse kümme muusikut, kellest kolm – Arno Suislep, Bruno Piper ja Agur Paesüld – on Läänemaalt pärit. Suislepa sõnul kasutatakse instrumentidest peamiselt djembe’sid, aga ka raamtrummi, hang drum’i ja isehelisevat pilli udu.

Suislep tunnistas, et loominguliselt on plaadil kuuldav tema poole kaldu, kuigi kõlab ka teiste loomingut. Suurem osa lugusid on sisse mängitud, kuid üht-teist on vaja täiendada ja tulla võib ka lisalugusid.