Esmaspäeval tuleb kohati kuni 19 soojakraadi, prognoosib riigi ilmateenistus.

Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 3-8 m/s. Öö püsib olulise sajuta. Nähtavus on mõõdukast heani, paiguti on udu. Sooja on 2-4 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Õhtupoolikul sajab mitmel pool vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s, õhtul pöördub saartelt alates põhja. Sooja on 11-16, Lõuna-Eestis kuni 19 kraadi, meretuulega rannikul 6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 3-8 m/s, hilisõhtul pöördub tuul põhja. Õhtupoolikul sajab kohati vihma. Nähtavus mõõdukast heani, hommikul on paiguti udu. Sooja on 12-14 kraadi.

Teisipäevaks (10. aprilliks) tugevneb kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Tugev põhja- ja kirdetuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel 0..-5°C-ni, päeval tõuseb sisemaal 7..10, meretuulega rannikul 5°C lähedale.

Kolmapäev (11. aprill) tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur langeb öösel 0..-5, päeval tõuseb aga +8..+11°C-ni, vaid meretuulega rannikul on jahedam.

Neljapäeval (12. aprillil) ja reedel (13. aprillil) jääb Põhja-Euroopa kohale kõrgrõhkkond ja kui selle kese Läänemere ümbrusse liigub, siis on meie ilm sajuta ja nõrga tuulega ning õhutemperatuur on öösiti -3..+2, päeval +10..+13, meretuulega rannikul +5°C ümber. Kui lõuna poolt madalrõhkkonna surve suureneb, siis tugevneb meie aladel ida- ja kirdetuul ning siis on ilm kõledam.