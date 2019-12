Haapsalu noor sai Hooandjas raamatu trükkimiseks raha kokku

Läänemaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Liisi Suitsberg sai vähem kui ööpäevaga Hooandja keskkonnas kokku summa, et saata trükki enda kirjutatud noorteromaan.

„Poleks uskunud, et nii kiiresti raha kokku saan, ikka veel tundub kõik kui üks suur unenägu,” ütles Suitsberg.

Hooandjas küsis Suitsberg toetust 700 eurot. Summast 600 plaanis ta kulutada raamatu trükiks ja sada muudeks kuludeks.

„Kuna summa on juba oodatut ületanud, siis kindlat plaani paigas pole,” ütles Suitsberg.

Olenevalt sellest, kui suure summa Suitsberg lõpuks kokku saab, otsustab ta, kas suurendab tiraaži või teeb raamatu parema kvaliteediga. Esialgu plaanis Suitsberg väljaanda 50 trükist ja nendega ise kaubelda.

Suitsbergi kirjutatud raamat sai alguse möödunud aasta detsembris nähtud imelikust unenäost, mille ta kirja pani ja mida edasi kirjutama hakkas. „Suveks oli sellest arenenud 250leheküljeline romaan,” ütles Suitsberg.

Suitsberg ütles, et raamat räägib noore naise Maia elust, kust ei puudu tragöödia, komöödia ega draama. Lugu saab alguse kui Maia on alles keskkoolis ning kohtab noormeest, keda peab oma eluarmastuseks. „Aastate möödudes tuleb välja, et kõik ei ole alati nii nagu paistab ja reetmine võib tulla ka kõige lähedasemalt inimeselt. Kuid samuti selgub, et päästerõngas võib vahel tulla kõige ootamatumast kohast ja peaaegu kõik on võimalik, kui ümber on õiged inimesed,” ütles Suitsberg.

Raamatu trükkimist saab toetada 2. veebruarini.