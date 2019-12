Nostalgiline Peet Raigi mälestusturniir kolis Paidest Haapsallu

Sel nädalavahetusel peetakse Haapsalus Eesti võrkpalli supertähe Peet Raigi mälestusturniir, kus 30 meeskonda mängivad Haapsalu spordihoonete viiel palliplatsil nõukogudeaegsete reeglite järgi.

„30 võistkonda, 250 võrkpallurit,” loetles isa mälestusturniiri korraldav Haapsalus sündinud poeg Indrek Raig. „See on kohalikus mõistes väga suur turniir, hea promo linnale ja Haapsalu spordiväljakutele.” Raigi sõnul oli turniiril osalemise huvi suurem, kuid üle 30 võistkonna seekord platsile lubada ei saa.

Turniiri mängitakse nõukogude ajal kehtinud reeglite järgi. „Tegemist on nostalgiaturniiriga, kus võisteldakse nõukaaegses riietuses ja pildidki toimunud turniiridest on mustvalged,” rääkis Raig.

Nõukogude ajal kehtinud võrkpallireeglid erinevad tänapäevastest. „Mängitakse 15 punktini, punkti saab ainult servist, võrk on 2 cm praegusest kõrgem,” loetles Raig erinevusi. Ta lisas, et mängitakse ka vanade valgete pallidega, kuigi neid on praegusel ajal raske saada. „Pall on kõvem, põrkab teisiti kui nüüdisaegsed. Hoopis teine mäng, aga see loob turniirile lisaväärtuse,” rääkis Raig.

Raigi sõnul on nostalgiaturniiril ka heategevuslik aspekt. Seni on nostalgiaturniiri peetud Järvamaal ja seal anti välja Järvamaa noore võrkpalluri stipendiumi. Mida võrkpallurid Haapsalu ja Läänemaa heaks teha saavad, pole veel otsustatud, kuid Raigi sõnul mõeldakse kindlasti midagi välja.

Haapsallaste Elvi ja Valter Puda eestvedamisel avati Peet Raigile ehk Piilule 9. oktoobri 2012 Haapsalu spordihoone ees mälestuspink. „Tahame ka uue valge pingi üles panna, sest 2012. aasta pink on maha kantud,” ütles Elvi Puda.

Indrek Raigi sõnul koguti uue pingi ostmiseks raha turniiri osavõtutasust. „Raha on olemas, pingi paigaldamine jääb kevadesse,” ütles Raig.

Peet Raigi mälestusturniire on 2012. aastast peetud Paides, kuid Paide linnapea arvas, et linn ei peaks seda enam toetama. Indrek Raigi sõnul oli Haapsalu linnapea Urmas Sukles nõus turniiri korraldamiseks saalid tasuta kasutada andma. „Selle eest Suklesele suur tänu,” lausus Raig. „Ehk õnnestub meil natuke Läänermaa võrkpallielu elavdada.”

„Meil, Haapsalu võrkpallirahval, on olnud õnnelik juhus või saatus koos Piiluga mängida. Ta mängis siin küll lühikest aega, aga see oli Haapsalu võrkpalli kõige viljakam periood,” ütles omaaegne Haapsalu spordijuht Vello Kuhi. „Mul oli au olla temaga Haapsalu MEKi võistkonnas. Mina olin sidemängija, pidin talle ette tõstma. Ükskõik kui kehva tõste ma tegin, Piilu ei eksinud kunagi. Tema oli see, kes päästis mängu, lõi sisse,” meenutas Kuhi.

Kuhi sõnul on aastate jooksul Läänemaalt võrkpallitähti sirgunud. „Näiteks [Romet] Priimägi ja [Kristo] Kollo, aga Raigi ajal oli siin ka tugev võistkond,” nentis Kuhi.

Peet Raig oli Eesti võrkpalli supertäht, kes karjääri lõpus mängis Haapsalus.

Peet Raig