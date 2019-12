Juhtkiri: katuseraha loob sõltuvussuhte

Riigikogu jagas taas 4,2 miljonit eurot niinimetatud katuseraha, millest Läänemaa sai 99 000 eurot.

Peamiselt läks katuseraha selleks, et lasteaiad või koolid saaksid täiustada oma õueala või parandada ära kõige rohkem tuult läbi laskva seina – sest omavalitsus neid summasid ei leia. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles põhikoolile nurgakivi pannes, et haridusse panustamine on oluline, et siia tuleksid pered tööle ja elama. Peale koolimajade ehituse see kuskilt välja ei paista.

Selleks, et saada mõni tuhat eurot mänguväljaku täiustamiseks, tuleb summa soovijal enne katuserahade jagamist nööbist haarata mõnel siitkandist valitud riigikogu liikmel. Saadikut tuleb veenda ja vanduda talle igavest truudust, et pisukese taskurahaga siinset eluolu parandada. Veel parem on, kui katuseraha soovija kuulub ise erakonda. Nii näiteks polegi üllatav, et Haapsalu noortekeskuse õueala sai raha just Keskerakonnalt.

Mis puutub lojaalsusse, siis hea näide on naiste varjupaikade liit, kes möödunud aastal sai EKRE-lt 100 000 eurot katuseraha. Sellest 40 000 eurot tuli Läänemaale ja Hiiumaale. Tugikeskuste juhid, nende hulgas Läänemaa tugikeskuse juht Leili Mutso, näitasid aasta jooksul erakonnale lojaalsust – kevadel kirjutasid nad avaliku kirja, kus mõistsid hukka 29 tundi IT-minister olnud Marti Kuusiku perevägivalla kajastamise ajakirjanduses. Tänavu sügisel toetasid tugikeskuste juhid rahvastikuministrit, kes ütles, et füüsiliseks läinud peretüli ei ole alati perevägivald. Kas ilma toetuseta oleksid tugikeskused seesuguseid avaldusi teinud?

Tänavu said katuserahana tegevustoetust Läänemaa kriisiabikeskus ja suurperede liit. Tahtmatult tekib küsimus, millist lojaalsust nemad näitavad.

Loomulikult on kõigil toetatutel toetussummat vaja, kuid nad võiksid saada raha mõnel ausamal moel, mis ei pane neid hiljem kummaliselt käituma.