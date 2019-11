Imbi Raudkivi ja Maria Palk kandideerivad aasta ettevõtliku õpetaja ja õpilase tiitlile

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursi nominentide hulgas on ka Läänemaa ühisgümnaasiumi õpetaja Imbi Raudkivi ja 12. klassi õpilane Maria Palk.

LÜGi geograafia, majanduse ja ettevõtluse õpetaja ning majandussuuna juht Imbi Raudkivi on aasta ettevõtliku õpetaja nominent. Raudkivi puhul on esile toodud seda, et tänu temale toimib koolis struktureeritud majandusõpe ja tegutsevad õpilasfirmad. Lisaks on Raudkivi edendanud majandusõpet maakonnas ja ühisõppimist teiste gümnasistidega.

Tänu Raudkivi suunamisele ja toetusele on LÜGis Viimastel aastatel hoogustunud õpilasfirmade tegevus. Eelmisel aastal tegutses koolis koostöös innovatsioonikeskusega Innokas neli õpilasfirmat, millest üks jõudis ka Eesti parima õpilasfirma finaalvõistlusele. Majandusõppe mitmekesistamiseks kutsub ta kooli külalisi ning õpilastega käiakse ka kohalikes ettevõtetes.

Aasta ettevõtlik õppija tiitli nominent on LÜGi õpilane Maria Palk, kes gümnaasiumis alustas ka oma ettevõtlusteekonda – alguses õpilasfirma loomisega ja õpilasfirma kingadest väljaastujana hakkas ta jagama oma kogemuslugu järgmiste noortega ja toetama noorte ettevõtlust. Nüüd on Palgist saanud mentor, alustav ettevõtja, ettevõtluskoolitaja ja õpilasfirma vilistlasorganisatsiooni JA Alumni Estonia juhatuse liige.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil on viis kategooriat, kuhu esitati kokku 36 kandidaati. Laureaadid kuulutatakse välja 26. novembril Tallinnas Õpetajate majas.