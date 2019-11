Talv algab Haapsalu vanalinnas uhkemalt kui varem

Järgmisel laupäeval toimub taas toredaks traditsiooniks saanud kogulinnaüritus „Talveõhtu Haapsalu vanalinnas“, mis annab võimaluse saada ühe õhtu jooksul kümneid vahvaid elamusi.

„Advendiaja avamine, jõuluturg, töötoad, põnevad maitsed, erimenüüd ja vahvad pakkumised kauplustes,“ loetles Haapsalu turismjuht Annika Mändla, kes on teist aastat selle ettevõtmise eestvedajaks.

Suur osa osalejatest on ikka samad, kes on kaasa löönud juba varasematelgi aastatel. Aga igal aastal liitub aktsiooniga ka uusi tegijaid.

Üks neist on novembri alguses uksed avanud Vabakontor, kus lektor Peeter Tars räägib isiksuse tüüpidest ja nende käitumismustritest. Endise lokaali Aptek ruumides tegutseb aga Talvestuudio, kus saab lasta endast pilti teha.

Vanalinna poodides saab juba alustada jõuluostlemisega, mispuhul on paljud poed lubanud teha sooduspakkumisi. Kõige selle vahele võib astuda ühte, teise ja kolmandassegi kohvikusse ja proovida head-paremat.

„Sel korral on paljud kohvikud talvemeeleoludega kaasa tulnud ja pakuvad jõuluhooaja alguse puhul jõuluseid maitseid nii söögi- kui ka joogipoolise kategoorias,“ ütles Mändla.

Õhtu lõpetamine peetakse maha restoranis FLAMM, kus toimub sarnaselt eelmisele aastale FLAMMothek, kus muusikat mängib DJ Katrin Päevakene.

Mändla rõhutas, et talveõhtul osalejate nimekiri pole kindlast lukus, kõik soovijad on jätkuvalt oodatud liituma. Kui kellelgi on plaan oma poodi või toidukohta külalisesinejaid kutsuda, saab selleks Haapsalu linnalt ka toetust küsida. „Selleks on olemas eraldi „Talveõhtu Haapsalu vanalinnas“ fond. Toetust võib sealt küsida ka kogu madalhooaja jooksul eriürituste ja koolituste korraldamiseks. Toetussumma on 100-200 eurot,“ selgitas Mändla.

„Talveõhtu eesmärk on elavdada madalhooaeg ja anda märku sellest, et meie vanalinn ja ettevõtted on ka talvel avatud ning kõik inimesed on ka talvisel ajal Haapsallu oodatud,“ lisas Mändla.

„Talveõhtut Haapsalu vanalinnas“ korraldab Haapsalu Turism koostöös Haapsalu linnavalitsusega.

Traditsiooni elustajaks oli 2017. aastal Katrin Adamson (varem Arrak), kes peab poodi Hetkepüüdja.

Vaata talveõhtu kava siit.