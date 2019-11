Juhtkiri: tants turu ümber

Haapsalu turg on viimastel aastatel palju kirgi kütnud. Suuremad muutused toimusid kolm aastat tagasi, kui senised letid ja amortiseerunud kioskid lammutati ning kogu plats asfalteeriti. Lammutamise argument oli, et statsionaarsete lettide asemel vajaks turg teisaldatavaid lette ja kioskeid pole vaja, sest paljud müüjad tulevad oma telkidega. Uued letid pandigi, aga need on müüjatelt kriitikat saanud – räästast tilgub vesi kaela ja leti all pole õieti kohta, kus varukaupa hoida. Rahapuudusel pole turu omanik ehk Haapsalu linn turu arendamisse rohkem panustanud.

Ainus, mis kolme aasta jooksul turul head on juhtunud, on OTTi taluturg ja talupoe avamine. Kohalik toit muutub järjest populaarsemaks, siinsete tootjate kauba müüjaid ja ostjaid jätkub. Nii on arusaadav, et talupood hakkab kitsaks jääma ning vajab laiendamist.

Nüüd on linnal plaan leida uus kasutus turuhoonele, kus praegu üüritakse ruume rõivamüüjatele, ja nii tahetakse veebruarist nendega rendileping lõpetada. Linna tegevus on mõistetav – iga omanik saabki ise otsustada, mida oma ruumidega teeb. Kui linnal on ruumid olemas, siis miks peaks mõnes teises kohas kallimat renti maksma.

Samas on õigus ka riidemüüjatel, kes talupoe ja -turu kõrval on talvisel hooajal peaaegu ainsad, kes turul kauplevad. Peamiselt on tegemist üsna eakate inimestega, kes turul kaubelnud aastaid või aastakümneid. Nad tegutsevad FIEdena, kes oma kauba kõigepealt välja ostavad ja siis edasi müüvad. Nüüd on nad mures, sest ei tea, kuhu oma kaubaga minna. Nemad on samuti Haapsalu elanikud. Kindlasti on turul müüdaval riidekaubal oma ostjad – kõigil pole raha esinduspoodidest rõivaid osta.

Tõsi, turg ei ole nii oluline kui koolimaja või mõni sotsiaalobjekt, aga turud on aegade algusest linnade juurde kuulunud. Ehk jagub ühel hetkel ka Haapsalus tahtmist ja raha, et linna turg jälle elama panna.